«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и 2-й раз за последние 11 сезонов. Сегодня «Девилс» победили «Оттаву» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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