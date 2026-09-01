Подруга Меркьюри Остин заявила, что никогда не раскроет местонахождение праха певца

Подруга Фредди Меркьюри Мэри Остин рассказала The Guardian, что уже 35 лет хранит тайну, где развеян прах певца.
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