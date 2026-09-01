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Газета.ру

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Подруга Меркьюри Остин заявила, что никогда не раскроет местонахождение праха певца

Подруга Меркьюри Остин заявила, что никогда не раскроет местонахождение праха певца

Подруга Фредди Меркьюри Мэри Остин рассказала The Guardian, что уже 35 лет хранит тайну, где развеян прах певца.

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