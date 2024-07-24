Марш Шопена для «Южуралзолото»

Как стало известно корреспонденту УтроNews, внезапный уход прокурора Челябинской области Карена Габриеляна стал крайне неприятным известием для хозяина «ЮГК», вице-спикера Законодательного собрания Константина Струкова, поскольку проблемы обрушились на голову миллиардера, как снежный ком.
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