Ростех разработал сверхточные приборы для контроля качества микроэлектроники

Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал три новые модели зондовых станций. Эти высокоточные измерительные приборы необходимы для контроля качества и характеристик микроэлектронных компонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии