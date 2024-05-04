Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Владимир Крепкий

С момента опубликования для РФ не является легитимным президентом,в соответствии также будут рассматриваться все его действия.Теперь возможно и других за собой потянет,Байдену понятно по барабану он своё уже прожил,а таким как Макрон если ума хватает держаться стоит подальше чтоб не обляпаться...