Политика как он...
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Политика как она есть

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Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Владимир Зеленский оказался в числе разыскиваемых лиц МВД России. Причем, его имя появилось в базе за несколько дней до срока истечения его президентских полномочий (21 мая).

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Комментарии
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Владимир Крепкий
С момента опубликования для РФ не является легитимным президентом,в соответствии также будут рассматриваться все его действия.Теперь возможно и других за собой потянет,Байдену понятно по барабану он своё уже прожил,а таким как Макрон если ума хватает держаться стоит подальше чтоб не обляпаться...
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