Владимир Зеленский оказался в числе разыскиваемых лиц МВД России. Причем, его имя появилось в базе за несколько дней до срока истечения его президентских полномочий (21 мая).
Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает
Комментарии
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Владимир Крепкий
С момента опубликования для РФ не является легитимным президентом,в соответствии также будут рассматриваться все его действия.Теперь возможно и других за собой потянет,Байдену понятно по барабану он своё уже прожил,а таким как Макрон если ума хватает держаться стоит подальше чтоб не обляпаться...
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1 час.
Лариса Кирюхина
Почему бы его не засудить .как террориста?
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8 мин.
Виталий Сорокин
Не надо его искать...придушить втихую и показать фото....
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6 мин.
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