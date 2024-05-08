Китай запустил первую ракету Long March 6C

Первая ракета Long March 6C взлетает со стартового комплекса космодрома Тайюань / © CAST Новая ракета высотой 43 метра стала последней в линейке ракет нового поколения, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST) и входящих в серию Long March 6.
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