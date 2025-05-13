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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конькобежец Найденышев о получении нейтрального статуса: «Принял это как рабочий момент. Предстоит много работы, надо быть в лучшей форме»

Спортсмен получил допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

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