Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Как маскировали Москву во время Великой Отечественной войны

Летом 1941 года перед советским руководством встала задача, звучащая почти абсурдно: спрятать Москву.

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