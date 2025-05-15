CNN: Экс-возлюбленная рэпера Diddy Вентура дала показания в суде

Американская певица и бывшая девушка рэпера Шона Комбса, которого общественность знает под псевдонимом Diddy, Кассандра Вентура рассказала во время судебного разбирательства о многочисленных оргиях, которые организовывал артист.
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