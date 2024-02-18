Вся информация о конфликте на Украине пропитана наглой ложью Запада. Гражданам стран НАТО говорят, что помощь киевскому режиму делает альянс сильнее, хотя на самом деле она его существенно ослабляет.
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