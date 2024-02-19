В Испании сообщили, что у убитого российского летчика были поддельные документы

Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Источники, близкие к расследованию, подтвердили испанскому агентству EFE, что мужчина, найденный застреленным 13 февраля в гараже в Вильяхойосе, был российским летчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ и прибыл на Украину.