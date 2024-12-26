Законы, вступающие в силу с 27 декабря

На экспорт семян подсолнечника из Забайкальского края установлена тарифная квота. До 1 сентября 2025 года установлена тарифная квота на экспорт в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в объеме 9300 тонн отдельных видов семян подсолнечника, произведенных в Забайкальском крае.