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Парламентская газета

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Законы, вступающие в силу с 27 декабря

Законы, вступающие в силу с 27 декабря

На экспорт семян подсолнечника из Забайкальского края установлена тарифная квота. До 1 сентября 2025 года установлена тарифная квота на экспорт в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в объеме 9300 тонн отдельных видов семян подсолнечника, произведенных в Забайкальском крае.

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