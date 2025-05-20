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Депутат Рады Княжицкий: в Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов

Депутат Рады Княжицкий: в Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов

На выборах в Польше значительное число голосов получили кандидаты, выступающие против Украины. Это вызывает опасения, заявил Николай Княжицкий, депутат Верховной рады Украины, в интервью порталу Polsatnews.

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