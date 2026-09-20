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Предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова появилась на публике

Предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова появилась на публике

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, выступила на ежегодном Всероссийском фестивале студенческого сообщества "Разгон".

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