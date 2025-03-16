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Царьград

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Запрет на доступ к SWIFT – санкции ЕС: Как будут работать 11 русских банков

Запрет на доступ к SWIFT – санкции ЕС: Как будут работать 11 русских банков

В силу вступает запрет ЕС на доступ к SWIFT сразу ряда банков России.С 17 марта в силу вступает запрет Евросоюза на доступ к SWIFT для одиннадцати русских банков.

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