Xiaomi анонсировала EREV-внедорожник с запасом хода 1500 км за $30 тыс.

Официальный анонс состоялся на платформе Weibo, где Xiaomi опубликовала тизер с названием Sky Nomad, а генеральный директор компании Лэй Цзюнь, отвечая на вопросы пользователей, заявил, что запуск состоится «совсем скоро».
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