«Ну вы же девочки!»: как курсантки готовятся стать офицерами ВМФ

Девушки в уставной обуви с каблуком в 6 сантиметров идут на занятие строевым шагом. На третьем году обучения они давно привыкли к морской курсантской форме, а их руки по знакомой команде автоматически тянется к сумкам с противогазами.
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