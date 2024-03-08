Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Ну вы же девочки!»: как курсантки готовятся стать офицерами ВМФ

«Ну вы же девочки!»: как курсантки готовятся стать офицерами ВМФ

Девушки в уставной обуви с каблуком в 6 сантиметров идут на занятие строевым шагом. На третьем году обучения они давно привыкли к морской курсантской форме, а их руки по знакомой команде автоматически тянется к сумкам с противогазами.

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