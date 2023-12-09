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Парламентская газета

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Турчак анонсировал большое собрание по выдвижению Путина 16 декабря

Турчак анонсировал большое собрание по выдвижению Путина 16 декабря

Большое собрание инициативной группы, группы избирателей по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина на выборы Президента России 16 декабря, заявил 9 декабря первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на первом заседании группы.

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