Турчак анонсировал большое собрание по выдвижению Путина 16 декабря

Большое собрание инициативной группы, группы избирателей по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина на выборы Президента России 16 декабря, заявил 9 декабря первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на первом заседании группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии