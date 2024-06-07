Егеря, прострелившего 17-летней уралочке позвоночник, отправили на обязательные работы

В Сосновском районе вынесен приговор егерю за неосторожный выстрел на охоте. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Сосновского района вынес приговор по уголовному делу в отношении местного егеря.