Соглашение о вековом партнерстве с Великобританией потеряет силу после выборов на Украине. На это указал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого держат в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.
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