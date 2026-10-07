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Спорт Уик-Энд

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Преждевременно говорить, что в столице Кубани «Краснодар» и «Зенит» решат судьбу чемпионства. Мнение Сергея Ташуева

Преждевременно говорить, что в столице Кубани «Краснодар» и «Зенит» решат судьбу чемпионства. Мнение Сергея Ташуева

Сергей Ташуев, бывший главный тренер «Краснодара», «Факела», «Ахмата» и «Енисея», в интервью «Спорт уик-энду» высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» с «Краснодаром» в рамках 10-го тура РПЛ.

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