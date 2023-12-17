"Вашингтон" перед матчем НХЛ показал плакаты, посвященные Овечкину

"Вашингтон Кэпиталз" перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз" показал плакаты фанатов, которые были посвящены российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину.
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