Пять машин столкнулись на МКАД, есть пострадавший

Массовое ДТП произошло в пятницу днем на западе Москвы. Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Как стало известно «livenews24», в 12.
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