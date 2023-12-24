«Год разочарования»: Швейцарское издание рекомендует Украине сменить стратегию в следующем году

На Западе продолжается публикация статей из серии "все пропало", украинская армия больше не в состоянии вести войну против России без военной помощи Запада, поэтому нужно собраться, подтянув штаны и затянув ремни, а затем всем вместе нанести поражение России.
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