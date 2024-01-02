Трамп подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн

Global Look Press/Delcia Lopez/Keystone Press Agency Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопущении его до участия в праймериз штата, передает издание The Sun Journal, ссылаясь на источник в суде округа Кеннебек.