Казахстан уступает Узбекистану, Кубе и России по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу

Казахстан занял четвертое место по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу, проходящем в Ташкенте. УЧАСТНИКИ 1/2 ФИНАЛА ПО СТРАНАМ: 9 – Узбекистан 6 – Куба, Россия 5 – Казахстан 3 – Грузия, Франция, Испания, Индия 2 – Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан 1 – Иордания, Кыргызстан, Китай, Мексика, Италия, Таджикистан Все полуфиналы пройдут 12 мая.
Популярные статьи
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
- «Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми
Свежие комментарии