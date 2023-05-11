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Казахстан уступает Узбекистану, Кубе и России по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу

 Казахстан занял четвертое место по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу, проходящем в Ташкенте. УЧАСТНИКИ 1/2 ФИНАЛА ПО СТРАНАМ: 9 – Узбекистан 6 – Куба, Россия 5 – Казахстан 3 – Грузия, Франция, Испания, Индия 2 – Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан 1 – Иордания, Кыргызстан, Китай, Мексика, Италия, Таджикистан Все полуфиналы пройдут 12 мая.

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