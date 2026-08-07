В Британии тюремный психолог призналась в интимной связи с убийцей

В Британии тюремный психолог помогала отбывающему пожизненный срок убийце.Daily Mail сообщает, что работавшая психологом в тюрьме HMP Swinfen Hall 32-летняя Эмбер-Рене Гейл призналась в суде, что состояла в интимной связи с 24-летним заключенным Рикарло Уильямсом, отбывающим пожизненный срок за убийство.