Врач Павлова рекомендовала пить не больше двух чашек кофе в день

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день. «Есть много исследований, результаты которых показывают, что кофе благоприятно воздействует и на сердечно-сосудистую систему, и на интеллектуальную составляющую, потому что там есть стимулирующие вещества», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.