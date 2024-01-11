Из угольной золы получили важный металл — экологичная разработка российских ученых

Российские ученые разработали технологию, которая позволяет перерабатывать угольную золу, оставшуюся после работы ТЭС, и получать из нее ценные для промышленности металлы — алюминий и редкоземельный металл скандий.
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