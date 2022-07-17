Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Эшер-Смит, Томпсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу выступят в полуфинале на 100 м

18 июля на чемпионате мира в Юджине пройдут полуфинальные забеги у женщин на дистанции 100 м. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Юджин, США 18 июля Женщины 100 м Полуфинал Начало – 3:33 по московскому времени.
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