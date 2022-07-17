Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Эшер-Смит, Томпсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу выступят в полуфинале на 100 м

18 июля на чемпионате мира в Юджине пройдут полуфинальные забеги у женщин на дистанции 100 м.  Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Юджин, США 18 июля Женщины 100 м Полуфинал Начало – 3:33 по московскому времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх