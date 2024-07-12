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Американский военный эксперт: Украине надо договориться о прекращении конфликта, чтобы избежать позора поражения

Американский военный эксперт: Украине надо договориться о прекращении конфликта, чтобы избежать позора поражения

Боевые действия на Украине необходимо прекратить как можно скорее, и это – в интересах Киева. С такой позицией на страницах журнала The National Interest выступил американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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