Коварные 13 процентов: почему мужчины хотят детей больше, чем женщины

В

Воробей

Всё вроде правильно написано! Вот только есть тут один интересный нюанс: если супруги по каким-то психологическим причинам не в состоянии практиковать регулярный супружеский секс, то они из-за отсутствия сексуальной удовлетворённости страдают от пониженного обмена веществ и в результате, как это в статье обозначено, "скептицизма". Это к тому, что "скептицизм" может быть чем-то вполне не совсем адекватным.