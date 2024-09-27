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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Коварные 13 процентов: почему мужчины хотят детей больше, чем женщины

Коварные 13 процентов: почему мужчины хотят детей больше, чем женщины

На это есть весомые причины. Фото Everett Collection | Shutterstock | Fotodom Команда Russian Field провела телефонный опрос 1600 респондентов, в результате которого выяснилось: мужчины гораздо чаще заявляют о желании завести детей (или еще больше детей), чем женщины.

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Комментарии
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В
Воробей
Всё вроде правильно написано! Вот только есть тут один интересный нюанс: если супруги по каким-то психологическим причинам не в состоянии практиковать регулярный супружеский секс, то они из-за отсутствия сексуальной удовлетворённости страдают от пониженного обмена веществ и в результате, как это в статье обозначено, &quot;скептицизма&quot;. Это к тому, что &quot;скептицизм&quot; может быть чем-то вполне не совсем адекватным.
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