В Евросоюзе могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

Евросоюз в рамках подготовки 14-го пакета санкций против РФ изучает введение запрета на реэкспорт через европейские порты сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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