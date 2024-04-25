В Евросоюзе могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

Евросоюз в рамках подготовки 14-го пакета санкций против РФ изучает введение запрета на реэкспорт через европейские порты сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.