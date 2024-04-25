РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

В Евросоюзе могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

Евросоюз в рамках подготовки 14-го пакета санкций против РФ изучает введение запрета на реэкспорт через европейские порты сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх