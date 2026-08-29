Особенности и отличия миндальной от других AHA-кислот назвала дерматолог

Миндальная кислота — это мягкий, контролируемый результат без агрессивного воздействия. Так ли это? И с какого возраста ее можно вводить в домашний уход за кожей? Отвечает дерматолог.
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