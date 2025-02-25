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Царьград

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Накрыло уже три региона. До России добрался метапневмовирус

Накрыло уже три региона. До России добрался метапневмовирус

Новый вирус, опасный для всех, распространяется из КитаяОтносительно новое заболевание, метапневмовирусная инфекция, распространяется уже в трёх регионах России, сообщает Telegram-канал SHOT.

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