Царьград

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Полиция прокомментировала ночную драку и стрельбу во дворе дома в Кемерове

Полиция прокомментировала ночную драку и стрельбу во дворе дома в Кемерове

Кто прав и кто виноват в конфликте с дракой и стрельбой, сейчас разбирается полиция Кемерова. Громкая музыка, замечание, драка, стрельба – жителям одного из домов в Рудничном районе Кемерова минувшей ночью пришлось стать свидетелями конфликта.

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