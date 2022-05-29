Полиция прокомментировала ночную драку и стрельбу во дворе дома в Кемерове

Кто прав и кто виноват в конфликте с дракой и стрельбой, сейчас разбирается полиция Кемерова. Громкая музыка, замечание, драка, стрельба – жителям одного из домов в Рудничном районе Кемерова минувшей ночью пришлось стать свидетелями конфликта.