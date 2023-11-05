Мрочко: В Херсоне четвертый раз за сутки произошли взрывы

Назначенный киевским режимом руководитель оккупированного нацистскими формированиями Херсона Роман Мрочко поделился информацией о том, каким образом в ночной период обстоит положение дел на вверенной ему территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии