Бьянка Балти в платье от российского дизайнера посетила открытие Венецианского кинофестиваля после лечения рака

Бьянка Балти вышла на красную дорожку 83-го международного Венецианского кинофестиваля. 42-летняя супермодель, у которой два года назад диагностировали рак яичников, посетила торжественную церемонию открытия вместе с бойфрендом Алессандро Катрера.