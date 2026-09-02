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Бьянка Балти в платье от российского дизайнера посетила открытие Венецианского кинофестиваля после лечения рака

Бьянка Балти в платье от российского дизайнера посетила открытие Венецианского кинофестиваля после лечения рака

Бьянка Балти вышла на красную дорожку 83-го международного Венецианского кинофестиваля. 42-летняя супермодель, у которой два года назад диагностировали рак яичников, посетила торжественную церемонию открытия вместе с бойфрендом Алессандро Катрера.

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