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Сергеев о самозапрете на азартные игры: «Ожидаю к концу сентября около 5% оттока депозитов. Плохой сценарий для букмекеров – потеря 15% рынка до конца года»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил возможные потери индустрии от введения самозапрета на азартны игры.

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