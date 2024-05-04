Выброс от мощной вспышки на Солнце может прийти к Земле завтра к вечеру

Результаты моделирования предварительно подтверждают возможность касательного удара по Земле от выброса массы после вчерашнего высшего балла X вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
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