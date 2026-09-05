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Царьград

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Эксперт Сафонов рассказал, сколько хранятся домашние заготовки

Эксперт Сафонов рассказал, сколько хранятся домашние заготовки

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил сроки хранения домашних заготовок: овощные консервы до 2 лет, грибы — до 1 года, варенье — до 3 лет.

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