В РФ почти прекратились продажи российских SIM-карт иностранцам

Приезжающие в Россию иностранцы фактически прекратили покупать SIM-карты отечественных операторов. Об этом рассказали «Известиям» высокопоставленный источник на сотовом рынке и один из их крупных продавцов.
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