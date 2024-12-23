На Строгинском бульваре ограничили движение

До 15 сентября 2027 года полностью перекрыт проезд возле дома 9 на Строгинском бульваре. А до 15 марта 2025 года на участках Строгинского бульвара в районе домов 9 и 15 в направлении МКАД будет частично недоступна для движения одна полоса из трёх.