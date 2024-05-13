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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом в 4-м матче серии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС в четвертой встрече противостояния. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до четырех побед) Четвертый матч Локомотив-Кубань – УНИКС Дата проведения 13 мая, 19.

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