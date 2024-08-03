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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бакаев о «Химках»: «Хочу много забивать и отдавать, помогать команде»

Подмосковный клуб ранее арендовал 28-летнего полузащитника у «Зенита».  Бакаев дебютировал за «Химки» в игре против казанцев, появившись на поле на 74-й минуте вместо Александра Руденко.

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