Собянин: в Москве сроки строительства сокращаются благодаря современным методам

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице применяют современные технологии при строительстве домов по реновации, благодаря которым сроки возведения объектов сокращаются на 30—50%, а трудозатраты на 1 кв.
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