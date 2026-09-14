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Царьград

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Кошка и коньки: найдено 20 тыс. забытых вещей в каршеринге Москвы

Кошка и коньки: найдено 20 тыс. забытых вещей в каршеринге Москвы

В Москве летом пользователи каршеринга оставили около 20 тыс. вещей в автомобилях. Среди необычных находок — живую кошку, которую вернули владельцу, а также коньки и ледянки.

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