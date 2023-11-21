День психолога в России 22 ноября: поздравления и позитивные открытки Елена ГалицкаяСегодня, 22 ноября, российские психологи отмечают свой неофициальный профессиональный праздник – День психолога, который стал поводом для теплых слов, благодарности и поздравлений от тех, кому доверяют свои внутренние миры.