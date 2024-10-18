Член ОП Данюк: Зеленский начал шантажировать Запад ядерным оружием

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что членство в НАТО для Украины является альтернативой наличия ядерного оружия – это шантаж, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.