ГАЗ-3105: последняя Волга СССР. За что ее прозвали «ГАЗ-66 в кузове седан»

В конце 1980-х годов Горьковский автозавод представил проект, который должен был совершить революцию в советском представительском классе и сменить морально устаревшую «Чайку» ГАЗ-14.
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